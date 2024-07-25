"Думками навиворіт 2" став найкасовішим мультфільмом в історії

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Мультфільм "Думками навиворіт 2" обігнав "Холодне серце 2", яке до цього було найкасовішим в історії.

Про це повідомляє Variety.

В повідомленні йдеться, що за шість тижнів прокату "Думками навиворіт 2" зібрав 601 млн дол у національному прокаті та 861 млн дол у міжнародному, довівши свої глобальні збори до приголомшливої суми в 1,46 млрд дол.

"Крижане серце 2" перевершило дуже успішний оригінальний фільм 2013 року і зібрало 1,45 млрд дол під час прокату в кінотеатрах у 2019 році. (рімейк "Короля Лева" 2019 року, який заробив приголомшливі 1,65 млрд дол, технічно є комп'ютерним, але студія класифікує його як фільм живої дії. Отже, йому не знайшлося місця у списку найкращих анімаційних фільмів).

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За обсягом світових зборів "Думками навиворіт 2" щойно випередив "Барбі" (1,446 млрд дол) і посів 13-те місце серед найкасовіших фільмів усіх часів і народів.

Повідомляється, що фільм "Думками навиворіт 2" з рейтингом PG, на виробництво якого було витрачено 200 млн дол, також витягнув компанію "Pixar" зі кризи спаду касових зборів. Критики та глядачі були в захваті від сиквелу, тож позитивне сарафанне радіо сприяло продажу квитків.

Нагадаємо:

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Мультфільм "Думками навиворіт 2" встановив новий рекорд касових зборів, ставши найшвидшим анімаційним фільмом, який зібрав у світовому прокаті 1 млрд дол.