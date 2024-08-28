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Завод УЗ купил диоды по завышенным ценам: экс-руководителю сообщили о подозрении

Среда, 28 августа 2024, 15:19 - Виктор Волокита
 

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему заместителю генерального директора ОАО "Киевский электровагоноремонтный завод" (завод "Укрзализныци").

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Бывшего чиновника подозревают в растрате бюджетных средств при закупке силовых диодов в больших размерах в условиях военного положения.

Согласно материалам следствия, должностное лицо перед проведением закупки не собрало информацию о производителях, поставщиках и рыночной стоимости закупаемых диодов.

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Тендерную документацию составили под единственного поставщика диодов. То есть технические требования к продукции были прописаны так, чтобы сделать невозможным участие в закупке других участников.

Как следствие ПАО "Киевский электровагоноремонтный завод" объявил упрощенную процедуру закупки, победителем которой стал ее единственный участник.

Выводом судебно-экономической экспертизы установлено, что закупка диодов по необоснованно завышенной стоимости нанесла предприятию ущерб на 520 тыс. грн.", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Высший антикоррупционный суд отпустил главу Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко под 30 миллионов залога.

Укрзализныця прокуратура
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