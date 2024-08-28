Харьков получит 21 модульную котельную: в городе ускоряют завершение децентрализации

Фото: Харківська міськрада

Харьков получит от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 21 котельную.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

28 августа депутаты Харьковской городской дали согласие на безвозмездное принятие в коммунальную собственность городской территориальной громады модульных газовых котельных.

Как сообщили в пресс-службе, это решение будет способствовать обеспечению устойчивого прохождения отопительного сезона и надлежащих условий проживания населения.

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По словам мэра Харькова Игоря Терехова, на сессии депутаты сделали еще один важный шаг для ускорения завершения процесса децентрализации и передачи необходимого оборудования в собственность города.

Городской голова также отметил, что Харьков первым в Украине пошел на полную реорганизацию систем тепло-, водо- и энергоснабжения.

Это стратегический проект, которым мы закладываем основу независимой работы инфраструктуры на десятилетие вперед. Его реализация позволит обеспечить стабильную подачу коммунальных услуг всем жителям Харькова в течение каждого следующего отопительного сезона, вне зависимости от последствий вражеских атак и общей энергетической ситуации в стране", - считает Терехов.

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Напомним:

КП "Муниципальная компания обращения с отходами" (Харьков) получило полный комплект современной техники для работы с отходами разрушения от Японского агентства международного сотрудничества (JICA).