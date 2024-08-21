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Харків отримав від Японії спецтехніку для переробки відходів пошкоджених будинків

Середа, 21 серпня 2024, 13:18 - Віктор Волокіта
 

КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" (Харків) отримало повний комплект сучасної техніки для роботи з відходами руйнації від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради. 

Як йдеться в повідомленні, Харків отримав два подрібнювачі для переробки бетону, сито для отримання необхідної фракції подрібненого матеріалу, а також навантажувальну техніку та обладнання для розбирання та сортування пошкоджених будівель. 

Використовувати нове обладнання у місті планують вже у вересні. 

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Як зазначили на підприємстві, така допомога дозволить суттєво зменшити обсяги накопичених відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів міста з 2022 року. 

Зараз до переробки готові майже 16 тис. тонн таких відходів.

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Економічна правда

Харків
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