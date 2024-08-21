Харків отримав від Японії спецтехніку для переробки відходів пошкоджених будинків
КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" (Харків) отримало повний комплект сучасної техніки для роботи з відходами руйнації від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.
Як йдеться в повідомленні, Харків отримав два подрібнювачі для переробки бетону, сито для отримання необхідної фракції подрібненого матеріалу, а також навантажувальну техніку та обладнання для розбирання та сортування пошкоджених будівель.
Використовувати нове обладнання у місті планують вже у вересні.
Як зазначили на підприємстві, така допомога дозволить суттєво зменшити обсяги накопичених відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів міста з 2022 року.
Зараз до переробки готові майже 16 тис. тонн таких відходів.
Нагадаємо:
На Харківщині внаслідок обстрілу суттєво постраждала енергетична інфраструктура.
Економічна правда