ВАКС отпустил главу АМКУ Кириленко под 30 миллионов залога

Фото: ЦПК

28 августа 2024 года следователь судья ВАКС применил меру пресечения к главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко, подозреваемому в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, о содержании под стражей и применил к чиновнику меру пресечения в виде залога в размере 30,28 млн грн.

Как говорится в сообщении, прокурор не согласен с указанным решением суда и обжалует его в апелляционном порядке в Апелляционную палату ВАКС.

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Напомним:

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила Высший антикоррупционный суд взять председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко под стражу с залогом более 121 млн грн.

Детективы НАБУ по согласованию прокурора САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации председателю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко.

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Среди приобретенного имущества:

7 квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом на более 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;

2 гаражных бокса;

6 машино-мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль "ВМԜ Х3".

Общая стоимость активов - 61,7 млн грн, при этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок, заявили в САП.

Экономическая правда