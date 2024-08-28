ВАКС отпустил главу АМКУ Кириленко под 30 миллионов залога
28 августа 2024 года следователь судья ВАКС применил меру пресечения к главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко, подозреваемому в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, о содержании под стражей и применил к чиновнику меру пресечения в виде залога в размере 30,28 млн грн.
Как говорится в сообщении, прокурор не согласен с указанным решением суда и обжалует его в апелляционном порядке в Апелляционную палату ВАКС.
Напомним:
Специализированная антикоррупционная прокуратура просила Высший антикоррупционный суд взять председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко под стражу с залогом более 121 млн грн.
Детективы НАБУ по согласованию прокурора САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации председателю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко.
Среди приобретенного имущества:
- 7 квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
- дом на более 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;
- 2 гаражных бокса;
- 6 машино-мест;
- 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
- автомобиль "ВМԜ Х3".
Общая стоимость активов - 61,7 млн грн, при этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок, заявили в САП.
Экономическая правда