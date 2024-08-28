В среду в Украине увеличили ограничения электроэнергии после экстренных отключений

28 августа увеличен объем мер ограничения света по сравнению с предыдущим прогнозом от 27 августа.

Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

Как говорится в сообщении, в большинстве регионов будет действовать три очереди отключений одновременно вместо прогнозируемых во вторник 2-х очередей.

Напомним:

Реклама:

Около 9.00 в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях были введены экстренные отключения электроэнергии. По состоянию на 11.00 они были отменены.

Справка. Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

Реклама:

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди – ответственность облэнерго.