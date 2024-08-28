У Києві та 4-х областях екстрені відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі
Середа, 28 серпня 2024, 09:12 -
У Києві, Київській, Одеській та Донецькій областях введені екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Причина - складна ситуація в енергосистемі.
"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють", - зазначили в ДТЕК.
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Згодом стало відомо, що за командою "Укренерго"в Дніпропетровській області також задіяні екстрені відключення.
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У середу 28 серпня графіки відключення світла планували застосовувати протягом доби: вимикатимуть одночасно 2 черги.
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