Всі розділи
Укр / Рус

У Києві та 4-х областях екстрені відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі

Середа, 28 серпня 2024, 09:12 - Віктор Волокіта

У Києві, Київській, Одеській та Донецькій областях введені екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. 

Причина - складна ситуація в енергосистемі.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють", - зазначили в ДТЕК. 

Реклама:

Доповнено: 

Згодом стало відомо, що за командою "Укренерго"в Дніпропетровській області також задіяні екстрені відключення. 

Нагадаємо:

Реклама:

У середу 28 серпня графіки відключення світла планували застосовувати протягом доби: вимикатимуть одночасно 2 черги.

електроенергія Укренерго
Реклама:
Матеріали за темою
Новини 27 серпня: плани на закинуту АЕС, ліміти на карткові перекази 27 серпня 2024, 21:00
Директор ЦДЕ: Ситуація з електроенергією має покращитись протягом тижня 27 серпня 2024, 19:29
У середу обмеження світла будуть меншими – "Укренерго" 27 серпня 2024, 18:04
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті