Цена на нефть стабильна после недавнего падения

Цены на нефть незначительно изменились в после того, как резкое падение на предыдущей сессии прекратило трехдневную серию роста.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 8 центов до 79,63 долл за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 7 центов до 75,60 долл за баррель.

Цены упали более чем на 2% во вторник, прервав трехдневную серию роста более чем на 7%, поскольку беспокойство относительно низкой нормы прибыли нефтеперерабатывающих заводов повлияло на ожидания относительно спроса на топливо на фоне данных, которые показывают, что рост глобального потребления был ниже прогнозов.

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В то время как снижение запасов нефти и топлива в США на прошлой неделе поддержало цены, потенциальная потеря добычи нефти в Ливии и возможное расширение конфликта Израиля и Газы за счет включения поддерживаемых Ираном боевиков из Хезболлы в Ливане остаются самыми большими рисками для нефтяных рынков.

Несколько нефтяных месторождений по всей Ливии приостановили добычу в связи с распространением закрытия на фоне спора между враждующими правительственными фракциями относительно контроля над центральным банком и поступлениями от нефти. Этот спор ставит под угрозу добычу около 1,2 миллиона баррелей в день.

Напомним:

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Цены на нефть приостановили свой недавний рост, снизившись во вторник после роста более чем на 7% за предыдущие три сессии на фоне опасений относительно потенциального закрытия ливийских нефтяных месторождений.