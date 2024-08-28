Недавние санкции США ощутимо ударили по российскому финсектору – Пышный

Недавние масштабные санкции США уже стали особенно ощутимыми для финансового сектора РФ.

Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он напомнил, что накануне Дня Независимости Украины США применили персональные санкции к 400 физическим и юридическим лицам - российским предприятиям и компаниям из третьих государств (Китай, ОАЭ и другие).

Как сообщил Пышный, в этот перечень партнеры включили сразу три российских компании - одних из крупнейших провайдеров программного обеспечения и ИТ-решений для банков и финансового сектора:

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"Диасофт" - один из разработчиков Системы передачи финансовых сообщений центробанка рф, в отношении которой введены секторальные санкции ЕС;

"ЦФТ" - один из крупнейших провайдеров ИТ-услуг для финсектора в рф, сотрудничает с центробанком рф, является разработчиком российской платежной системы „Золотая Корона";

АТОЛ - поставщик платежных решений, производитель pos-терминалов, связан с сервисом Sigmapay для расчетов россиян в Турции.

"Уже наблюдаем фактически моментальный эффект от санкционного пакета: ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона", - сообщил Пышный.

По информации банков, приостановление сотрудничества обусловлено дополнительными проверками относительно связи с санкционными лицами с целью соблюдения международных экономических санкций.

Напомним:

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Национальный банк Украины признал небезупречной деловую репутацию ООО "Лизинг Тайм" и владельца этой компании Грегори Штульберга. Нацбанк нашел связь "Лизинг Тайм" и его владельца с Россией. НБУ получил подтверждение, что Штульберг владеет российским АО "Акционерный коммерческий банк „Алеф-Банк".