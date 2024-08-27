Нацбанк знайшов зв'язок української компанії з власником російського банку

Національний банк України визнав небездоганною ділову репутацію ТОВ "Лізинг Тайм" та власника цієї компанії Грегорі Штульберга.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як йдеться в повідомленні, Нацбанк знайшов зв’язок "Лізинг Тайм" та його власника з Росією.

НБУ отримав підтвердження, що Штульберг володіє російським АО "Акционерный коммерческий банк "Алеф-Банк".

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А до цього банку, як до інших російських банків, Україна застосувала секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 50 років.

Як йдеться в повідомленні, згідно з законодавством наявність інформації про те, що особа є одночасно власником істотної участі інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції Україною, є ознакою її небездоганної ділової репутації.

"Національний банк здійснить подальші дії щодо ТОВ "Лізинг Тайм", пов’язані з визнанням ділової репутації фінансової компанії та її власника небездоганною. Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 серпня 2024 року. Рішення набирають чинності з дня їхнього ухвалення", - повідомили в НБУ.

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Нагадаємо:

Раніше Національний банк України визнав небездоганною репутацію власників мікрокредитних організацій ТОВ "Просто Позика" та ТОВ "Тайм Кредит" Наталі Манучарової та Андрія Манучарова.

Паспорти РФ знайшли у власників мережі, яка надає українцям "швидкі" гроші.