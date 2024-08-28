В Одесской области выращивают кукурузу для попкорна и заложили экспериментальные поля риса
Аграрии Одесской области выращивают кукурузу для изготовления попкорна, которую экспортируют в Болгарию, амарант, а также заложили экспериментальные поля риса.
Об этом сообщил в Телеграмме начальник Одесской ОГА Олег Кипер, передает Укринформ.
"Рабочий визит в Подольский район. Ознакомился с работой одного из хозяйств области, на территории которого фермеры выращивают семена кукурузы "Монсанто" (160 га), кукурузу для экспорта "Попкорн" (100 га) и амарант для компании Nestle (140 га)", - говорится в сообщении.
Руководитель области указал, что российские террористы уничтожили Институт риса во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине, поэтому очень ценно, что сейчас одесские аграрии сеют экспериментальные поля этой культуры, в том числе и 5 га на севере области.
"Здесь, в Подольском районе, рис выращивают с помощью капельного орошения, вместо распространенного метода в чеках (заливное поле)", - отметила Кипер.
Напомним:
23 000 тонн украинской кукурузы отправилось в Мозамбик и Малави в рамках программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины").
Экономическая правда