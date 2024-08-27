У Арбузова, Курченко и Онищенко нашли бизнес на Чукотке в России
Бывший глава НБУ Сергей Арбузов, бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко и бывший "младоолигарх" Сергей Курченко имеют угольный бизнес на Чукотке в России.
Об этом говорится в расследовании российского издания Кедр.Медиа и общественной организации "Арктида", пишет LIGA.net.
Они называют беглых украинцев владельцами кипрской Prontoservus Limited, которая через еще одну кипрскую фирму BS Chukchi Investments получает роялти от продажи угля с месторождения Амаам Беринговского каменноугольного бассейна на Чукотке.
В 2023 году TIG добыла рекордные 1,6 млн тонн сырья - на 56% больше, чем в 2021-м, до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
За этот же период объем проданного угля увеличился на 39%, а выручка - на 35%.
Основные клиенты TIG находятся в Китае. Компания также заявляла о планах сотрудничества с индийскими и вьетнамскими покупателями.
В том же 2023 году после предупреждения от австралийского управления по санкциям TIG объявила о продаже своих российских активов за $49 млн местной компании "АПМ-Инвест" Марка Бузука (инвестор Архангельского морского торгового порта).
АПМ-Инвест приобрела Берингпромуголь (основной добывающий актив), Берингвугильвест (управляющая компания), Северо-Тихоокеанскую угольную компанию (геологоразведка), Порт угольный (порт Беринговский для отгрузки угля), Берингпромсервис (сервисная компания).
Добычей угля до недавнего времени занималась группа компаний, связанная с зарегистрированной в Австралии фирмой Tigers Realm Coal (TIG).
Напомним:
США обвиняют подсанкционного олигарха Сергея Курченко в многолетней схеме нарушения и уклонения от санкций, введенных Соединенными Штатами.