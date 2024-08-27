В Киеве впервые за 20 лет строят новые пожарные депо
В Киеве начали строительство двух новых пожарных депо для Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.
"Новые станции появятся в двух районах города. Работы, которые сейчас в активной стадии, финансируются за счет городского бюджета", - отметил Петр Пантелеев.
По его информации, сейчас в столице 25 пожарных депо, самые новые из которых введены в эксплуатацию почти 20 лет назад.
"Безусловно, возникла острая необходимость в новых станциях, особенно в густонаселенных новых микрорайонах.
Сейчас строительство в активной стадии: установлен металлический каркас, проложены коммуникации, осуществляется прокладка бетонных плит как основы пола, где будет размещаться габаритная аварийно-спасательная техника. Также продолжаются работы по гидроизоляции", - заявил Петр Пантелеев.
Напомним:
27 августа столичный фуникулер возобновил работу после планового ежегодного ремонта.