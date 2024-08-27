Всі розділи
Укр / Рус

У Києві після ремонту відновив роботу фунікулер

Вівторок, 27 серпня 2024, 13:15 - Віктор Волокіта
 
Фото: Київпастранс

27 серпня столичний фунікулер відновив роботу після планового щорічного ремонту. 

Про це повідомляє пресслужба КМДА. 

Як йдеться в повідомленні, фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали.

Крім того, провели скорочення тросу та обстежили контактну мережу й шпали. А також виконали поточний ремонт вагонів.

Реклама:

Нагадаємо: 

Із 22 липня до 26 серпня столичний фунікулер було зачинено на щорічний плановий ремонт. 

Київ транспорт
Реклама:
Матеріали за темою
У Києві з’явились дашборди з даними про інтернет-провайдерів, що працюють під час відключень 26 серпня 2024, 17:35
Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ 26 серпня 2024, 14:30
Росіяни пошкодили 2 енергооб'єкти у Київській області - ОВА 26 серпня 2024, 13:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті