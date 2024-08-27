В России резко сократились производство и продажи сельхозтехники

Продажи сельхозтехники в России за период с января по июль сократились на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 127,7 млрд рублей.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на "Коммерсант".

Согласно данным "Росспецмаша", производство техники уменьшилось на 7,4% и составляет 161 млрд. рублей, а экспорт снизился на 25,2%, до 9,5 млрд. рублей.

Основной причиной спада эксперты считают высокую ключевую ставку, которая привела к удорожанию льготных кредитов для аграриев до 10% и исчерпанию лимитов программы скидок 1432. Это заставило сельхозпроизводителей откладывать обновление техники.

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Дмитрий Бабанский из SBS Consulting также отмечает негативное влияние таких факторов, как низкие мировые цены на зерно и сокращение экспорта российской пшеницы.

Александр Алтынов, председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД, отмечает, что спрос на сельхозтехнику падает уже полтора года и драйверов для улучшения этой ситуации пока нет. Выручка российских дилеров сельхозтехники в 2024 году может впервые сократиться в годовом измерении, прогнозирует он.

Напомним:

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Пекин призвал США "прекратить неправомерные действия" после того, как китайские компании были включены в список санкций, направленных против цепей поставок, питающих Россию, и подрывающих ее экономику в условиях военного времени.