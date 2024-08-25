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Китай продовжує виступати проти санкцій щодо РФ

Неділя, 25 серпня 2024, 18:16 - Володимир Тунік-Фриз

Пекін закликав США "припинити неправомірні дії" після того, як китайські компанії були включені до списку санкцій, спрямованих проти ланцюгів поставок, що живлять Росію, і підривають її економіку в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай пообіцяв "вживати необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній", - йдеться в недільній заяві Міністерства торгівлі КНР.

У п'ятницю 23 серпня Міністерство фінансів США опублікувало список нових суб'єктів, що потрапили під санкції, до якого увійшли російські громадяни і компанії, зареєстровані в Гонконзі і материковому Китаї. У заяві міністерства йдеться, що санкції будуть спрямовані на тих, хто надає продукти і послуги, що дозволяють Росії підтримувати військові дії проти України і ухилятися від санкцій.

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Нові американські санкції також спрямовані проти суден, що перевозять скраплений природний газ, пов'язаних з Росією, в тому числі танкерів, які, як вважають, завантажувалися на проєкті "Арктик СПГ-2", проти якого США вже запровадили санкції.

Раніше цього року президент Китаю Сі Цзіньпін попередив держсекретаря США Ентоні Блінкена, що США не повинні націлюватися на Китай або виступати проти нього

Економічна правда

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Китай США санкції Росія
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