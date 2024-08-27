Нацбанк выбрал дату введения ограничения на переводы физлиц и увеличил лимит

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины на полгода устанавливает лимит в 150 тысяч грн в месяц (вместо 100 тысяч, анонсированных ранее) для переводов физлиц "с карты на карту".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

В то же время лимит не применяется к счетам волонтеров, которые соответствуют критериям, определенным постановлением, и лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения.

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Также переводы не ограничивают в случае пересылки средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и к переводам юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, которые не превышают указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность.

Постановление НБУ определяет пять критериев принадлежности к волонтерской деятельности. Для того чтобы не попасть под ограничения волонтер должен соответствовать как минимум двум критериям:

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физическое лицо официально зарегистрировано как волонтер;

проведение волонтерских сборов является типичной деятельностью по счетам физического лица в поставщике платежных услуг;

физическое лицо подало письмо от государственного органа/военной части/благотворительного фонда о сотрудничестве в рамках организации сбора средств;

физическое лицо предоставило информацию о запланированных суммах и сроках сбора средств с указанием цели такого сбора и дальнейшего использования собранных средств;

информация из открытых источников, социальных сетей и Интернета подтверждает осуществление физическим лицом волонтерской деятельности и цель волонтерских сборов.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что Нацбанк планирует установить ограничения p2p-переводов для физических лиц на уровне 100 тыс грн в месяц.

Экономическая правда.