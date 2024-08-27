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Немецкая экономика столкнулась с падением инвестиций и потребления

Вторник, 27 августа 2024, 13:47 - Алексей Артемчук

Частное потребление в Германии упало в то время как государственные расходы выросли.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистическое ведомство Германии.

Инвестиции и потребительские расходы повлияли на экономику Германии во втором квартале, разрушив надежды на то, что страна наконец сможет оставить позади годы стагнации.

Сокращение ВВП на 0,1% включало падение капитальных инвестиций на 2,2% и падение частного потребления на 0,2%. Государственные расходы, тем временем, выросли на 1%.

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В сообщении отмечают, что хотя крупнейшая экономика Европы начала год на прочном фундаменте, ей трудно удержать этот импульс. Последние показатели свидетельствуют об ухудшении настроений среди компаний, особенно в ключевом производственном секторе.

Промышленный сектор страдает от подавленного внешнего спроса, высокой стоимости заимствований и усиления политической неопределенности. Ожидаемое восстановление потребительского спроса на фоне значительного повышения заработных плат также пока не произошло.

Напомним:

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Акции оборонных компаний падают после сообщений о том, что Германия решила сократить военную помощь Украине.

Германия
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Экономическая правда
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