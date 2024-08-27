Шмыгаль о долгах по защите энергообъектов: у меня нет данных, что они есть

Разговоры о долгах, возможно, вызваны экспериментальными проектами по строительству третьего уровня защиты энергетики, суммы которых не согласованы, но к которым присоединились подрядчики.

Такое мнение высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума "Украина 2024. Независимость".

Он подчеркнул, что большинство объектов второго уровня защиты энергетической инфраструктуры уже построены.

Шмыгаль также рассказал об экспериментальных проектах третьего уровня защиты. По его словам, это большие сооружения, способные покрывать территорию подстанции и размером с три футбольных поля.

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Однако стоимость чрезвычайно высока - строительство только шести таких объектов обойдется в 180 миллиардов гривен, что превышает возможности государственного бюджета и не подкреплено финансированием со стороны партнеров.

"Но Агентством восстановления было принято решение начать подготовку к такому строительству и по принципу "проектируй - строй" подрядчики пошли в этот проект без согласования сумм, которые у нас есть. Возможно, это вызвало разговоры о каких-то долгах", - отметил Шмыгаль.

"У меня нет данных, что есть долги", - добавил он.

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Напомним:

На сегодня защита энергообъектов в том объеме, который поручил руководитель государства, не выполнена, ответственность за поручение президента лежит на премьер-министре, считает Максим Шкиль.

Экономическая правда.