Уряд провалив доручення Зеленського про захист енергооб'єктів – Шкіль

Максим Шкіль Автор фото Олег Сидоряка, Автострада

На сьогодні захист енергооб'єктів в тому обсязі, який доручив керівник держави, не виконаний, відповідальність за доручення президента лежить на прем'єр-міністрі.

Таку думку висловив засновник MS Capital Максим Шкіль в інтерв'ю "Економічній правді".

"На сьогодні захист енергетичних об'єктів в тому обсязі, який доручив керівник держави, не виконаний. Той захист, який сьогодні побудований, у великій мірі зроблений на ентузіазмі та відповідальності будівельних підрядних організацій", – заявив він.

Так, за даними Шкіля, другий рівень захисту (від безпілотників – ред) профінансований на 50% від мінімальної потреби. Третій рівень захисту (від ракет – ред) профінансований на 10% від того, що було запроєктовано.

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"Я думаю, що другий рівень захисту в мінімальній кількості до початку опалювального сезону в межах об'єктів Агентства відновлення буде завершено", – спрогнозував засновник MS Capital.

За його словами, в уряді контроль і відповідальність за виконанням доручень президента лежить на прем'єр-міністрі.

"Я думаю, що президенту про ситуацію не доповідають, можливо вони показують фотографії 2-го рівня захисту і кажуть, що це 3-ій рівень. Вони ж не розповідають, що 2-ий рівень захисту недофінансований, а третій рівень – практично взагалі не профінансований", – продовжив Шкіль.

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Читайте детальніше в інтерв'ю: Максим Шкіль: Держава профінансувала захист енергооб’єктів від ракет на 10%

Економічна правда