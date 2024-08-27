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Крупнейший НПЗ РФ потерял почти половину мощности: причина

Вторник, 27 августа 2024, 10:21 - Алексей Артемчук

Взрыв, который произошел 26 августа на Омском НПЗ, вывел из строя почти половину мощностей предприятия.

Об этом сообщает Reuters.

Взрыв на Газпромнефть-ОНПЗ, крупнейшем в России нефтеперерабатывающем заводе, вывел из строя первичную установку переработки нефти АВТ-11. 

Установка АВТ-11 - наиболее производительная на заводе. Вторая установка такого типа, АВТ-10, уже простаивала из-за пожара в начале августа. Каждая из них имеет мощность около 8,6 млн тонн нефти в год.

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На установках первичной переработки происходит разделение нефти на основные фракции - бензиновую, керосиновую, соляровую.

В 2023 году Омский НПЗ переработал 21,28 млн тонн нефти и произвел 5,07 млн тонн автобензина (11,5% от производства в РФ), 8,1 млн тонн дизтоплива (9,2%) и 1,63 млн тонн авиакеросина (15%).

По данным российских властей, в результате взрыва 7 человек находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

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Напомним:

Российские нефтеперерабатывающие заводы в августе нарастили экспорт мазута до рекордного за год уровня.

Правительство России возвращает запрет на вывоз из страны бензина, ведь на оптовом рынке цены взлетели на десятки процентов с начала года и возник дефицит марки Аи-95.

НПЗ Россия нефть
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