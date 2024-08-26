Російські НПЗ у серпні рекордно наростили експорт мазуту – росЗМІ

Російські нафтопереробні заводи в серпні наростили експорт мазуту до рекордного за рік рівня.

Про це пише російське видання "Комерсант" з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.

За перші 23 дні місяця Росія експортувала 1,1 млн барелів на добу (б/д) — на 200 тисяч тонн вище липневих значень (близько 900 тисяч б/д).

Як пише видання, близько половини постачання припало на балтійський порт Усть-Луга.

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"Комерсант" зазначив, що найбільшими імпортерами російського мазуту стали Китай, Індія та Саудівська Аравія.

"Зростання експорту мазуту спостерігається на тлі цьогорічного рекордного завантаження НПЗ після зниження переробки на початку року на тлі атак українських безпілотників. Зокрема, переробка збільшилася на Новошахтинському та Туапсинському НПЗ, які постраждали від атак дронів.

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Китай закликав США "припинити неправомірні дії" після того, як китайські компанії були включені до списку санкцій, спрямованих проти ланцюгів поставок, що живлять Росію, і підривають її економіку в умовах воєнного часу.