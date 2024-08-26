Канада по примеру США и ЕС введет пошлины на электромобили и металл из Китая

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Пошлины на импорт электромобилей из Китая в Канаду планируют установить на уровне 100%, на сталь и алюминий - 25%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Канада введет пошлины на электромобили из Китая, чтобы защитить отечественных производителей.

Речь идет о планах ввести 100% налога на электромобили из Китая, а также 25% - на сталь и алюминий китайского производства.

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Правительство готово пойти на этот шаг вслед за США и ЕС и рискует получить ответные меры со стороны Китая.

Стоимость импортируемых Канадой китайских электромобилей выросла до 1,6 млрд долл в прошлом году с менее чем 72 млн долл в 2022 году. Количество автомобилей, прибывающих из Китая в порт Ванкувера, резко возросло после того, как Tesla начала отправлять туда автомобили Model Y со своего завода в Шанхае.

Однако канадское правительство больше всего беспокоит не Tesla, а перспектива появления дешевых автомобилей китайских автопроизводителей. В июле BYD сообщила правительству Канады о намерении выйти на рынок страны.

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Производители стали и алюминия в Канаде также неоднократно призывали правительство ограничить импорт из Китая.

Напомним:

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо готовит потенциальные новые тарифы на электромобили китайского производства, чтобы согласовать действия Канады с действиями США и Европейского Союза.