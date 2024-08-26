В Минобороны посчитали, что к военным не поступила гуманитарная помощь на 170 млн
Министерство обороны Украины в сотрудничестве с Государственной таможенной службой Украины обнаружили потенциальные риски незаконного использования гуманитарной помощи на 171,78 млн грн.
Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на результатам совместных внутренних аудитов с марта по июль 2024 года
В частности, по данным Гостаможслужбы, для нужд Вооруженных сил Украины через таможенный контроль прошли:
- 424 единицы транспортных средств
- 476.23 тонн товаров различных наименований без указания стоимости
- 6.2 тонны продуктов питания и пластиковых гранул
Однако, как говорится в сообщении, в ведомстве не смогли подтвердить факт получения этих товаров военными подразделениями.
Минобороны направило соответствующие сообщения в правоохранительные органы для оценки правомерности действий отдельных должностных лиц по признакам незаконного обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением.
По данным фактам продолжается расследование.
Напомним:
"Агентство оборонных закупок" Минобороны заключило ряд соглашений с украинскими компаниями на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи.