Все разделы
Укр / Рус

В Минобороны посчитали, что к военным не поступила гуманитарная помощь на 170 млн

Понедельник, 26 августа 2024, 15:34 - Виктор Волокита

Министерство обороны Украины в сотрудничестве с Государственной таможенной службой Украины обнаружили потенциальные риски незаконного использования гуманитарной помощи на 171,78 млн грн.

Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на результатам совместных внутренних аудитов с марта по июль 2024 года 

В частности, по данным Гостаможслужбы, для нужд Вооруженных сил Украины через таможенный контроль прошли:

  • 424 единицы транспортных средств
  • 476.23 тонн товаров различных наименований без указания стоимости
  • 6.2 тонны продуктов питания и пластиковых гранул

Однако, как говорится в сообщении, в ведомстве не смогли подтвердить факт получения этих товаров военными подразделениями. 

Реклама:

Минобороны направило соответствующие сообщения в правоохранительные органы для оценки правомерности действий отдельных должностных лиц по признакам незаконного обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением. 

По данным фактам продолжается расследование.

Напомним: 

Реклама:

"Агентство оборонных закупок" Минобороны заключило ряд соглашений с украинскими компаниями на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи.

Минобороны война
Реклама:
Материалы по теме
Агентство Минобороны в Кропивницком заказало дроны, средства РЭБ и связи 21 августа 2024, 20:32
Минобороны допустило в войска 20 образцов автотехники для габаритных грузов 21 августа 2024, 15:11
Агентство Минобороны закупило беспилотников на 30 миллиардов, из них 95% - украинские 20 августа 2024, 16:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте