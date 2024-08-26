В Минобороны посчитали, что к военным не поступила гуманитарная помощь на 170 млн

Министерство обороны Украины в сотрудничестве с Государственной таможенной службой Украины обнаружили потенциальные риски незаконного использования гуманитарной помощи на 171,78 млн грн.

Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на результатам совместных внутренних аудитов с марта по июль 2024 года

В частности, по данным Гостаможслужбы, для нужд Вооруженных сил Украины через таможенный контроль прошли:

424 единицы транспортных средств

476.23 тонн товаров различных наименований без указания стоимости

6.2 тонны продуктов питания и пластиковых гранул

Однако, как говорится в сообщении, в ведомстве не смогли подтвердить факт получения этих товаров военными подразделениями.

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Минобороны направило соответствующие сообщения в правоохранительные органы для оценки правомерности действий отдельных должностных лиц по признакам незаконного обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением.

По данным фактам продолжается расследование.

Напомним:

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"Агентство оборонных закупок" Минобороны заключило ряд соглашений с украинскими компаниями на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи.