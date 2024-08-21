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Агенція Міноборони у Кропивницькому замовила дрони, засоби РЕБ та зв’язку

Середа, 21 серпня 2024, 20:32 - Віктор Волокіта

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони уклала низку угод з українськими компаніями на закупівлю дронів, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та зв’язку.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони. 

Як йдеться в повідомленні, підписання договорів відбулося під час робочої поїздки Президента України Володимира Зеленського до Кіровоградської області.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков наголосив на важливості співпраці саме з українськими виробниками.

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"Ми свідомо робимо акцент на продукції, яка виготовляється в Україні. Це не лише підвищує нашу обороноздатність, але й сприяє розвитку національної економіки та створенню робочих місць"", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо:

У Кропивницькому запрацював регіональний офіс "Зроблено в Україні"  для підтримки мікро- та малого бізнесу регіону.

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