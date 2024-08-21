Агенція Міноборони у Кропивницькому замовила дрони, засоби РЕБ та зв’язку

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони уклала низку угод з українськими компаніями на закупівлю дронів, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та зв’язку.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як йдеться в повідомленні, підписання договорів відбулося під час робочої поїздки Президента України Володимира Зеленського до Кіровоградської області.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков наголосив на важливості співпраці саме з українськими виробниками.

Реклама:

"Ми свідомо робимо акцент на продукції, яка виготовляється в Україні. Це не лише підвищує нашу обороноздатність, але й сприяє розвитку національної економіки та створенню робочих місць"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У Кропивницькому запрацював регіональний офіс "Зроблено в Україні" для підтримки мікро- та малого бізнесу регіону.

Реклама: