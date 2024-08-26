В "Автостраде" заявили, что Шмыгаль блокирует средства на восстановление

Максим Шкиль Автострада

Премьер-министр Денис Шмыгаль восемь месяцев не может вынести на рассмотрение правительства постановление об использовании средств Европейского инвестиционного банка на восстановление инфраструктуры.

Об этом заявил владелец компании "Автострада" Максим Шкиль в интервью ЭП.

"ЕИБ выделил транш Украине на восстановление в результате российской агрессии. Эти средства лежат на расчетных счетах в "Укрэксимбанке". В течение восьми месяцев они без распределения в связи с отсутствием принятого постановления Кабинета министров о так называемом "быстром восстановлении". Несколько раз это постановление возвращалось", – заявил Шкиль.

По его мнению, "это искусственно созданная кем-то ситуация, когда сознательно не рассчитываются за выполненные работы".

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"Эти средства есть, эти средства соответствуют бюджетной росписи, эти средства лежат на счетах. Они не могут быть использованы на что-то другое, как на погашение долгов. Но, к сожалению, эти средства не выделяются", – сказал бизнесмен.

По его словам, государство задолжало "Автостраде" за выполненные работы до десяти миллиардов гривень.

Подробнее читайте по ссылке: Максим Шкиль: Государство профинансировало защиту энергообъектов от ракет на 10%

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Напоминаем:

Ранее ЭП сообщала, что Минфин и Кабмин из-за "бюрократических преград" блокируют распределение 150 миллионов евро от ЕС на защиту энергообъектов.

Несостоятельность согласования постановления о выделении 150 миллионов евро блокирует вторую часть гранта от ЕС на 130 миллионов для восстановления портовой инфраструктуры.

В Минфине ответили, что Агентство восстановления "сразу получило" транш на 150 миллионов евро, но "довело планы финансирования подрядчикам без официального правительственного одобрения".

Ведомство утверждает, что Агентство восстановления передает подрядчикам информацию, которая не соответствует действительности, обвиняя в задержках Кабмин и Минфин.

Экономическая правда