В Минфине отреагировали на заявление о "блокировании" средств для восстановления Украины

Агентство восстановления сразу получило транш на €150 миллионов от Еврокомиссии, но довело планы финансирования подрядчикам без официального правительственного одобрения.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов Украины на запрос ЭП.

Отмечается, что в ноябре 2023 года правительство Украины и Европейская Комиссия подписали соглашение о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины" на сумму 250 млн евро.

Соглашение предусматривает финансирование проектов в сфере транспорта и социальной инфраструктуры, а также мероприятий по поддержке сельского хозяйства.

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"Обращаем внимание, что в направлениях, на которые выделила грант Еврокомиссия, финансирование защиты объектов энергетики не предусмотрено", - подчеркивают в Минфине.

В рамках этого соглашения в декабре 2023 года Украина получила первый транш 150 миллионов евро. Эти средства были направлены сразу Агентству восстановления для их использования. Необходимо было лишь разработать порядок использования этих средств и определить перечень конкретных объектов и утвердить его правительством.

Однако, Агентство восстановления завершило разработку порядка и формирование перечня объектов финансирования только в марте 2024 года. Минфин и другие ответственные Министерства согласовали его в течение 10 дней. Это дало возможность вынести Минобновлению этот документ на заседание правительства для его утверждения. Впрочем, Минобновления до сих пор этого не сделало, отмечают в ведомстве.

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"Вместо соблюдения установленных процедур, Агентство восстановления начало действовать по своему усмотрению. В частности, довело планы финансирования подрядчикам, которые начали работы на объектах, рассчитывая что финансирование уже было обеспечено. Но без официального правительственного одобрения финансирование таких мероприятий невозможно, Агентство не имело права брать обязательства оплатить работы, на которые в госбюджете пока отсутствуют средства", - говорится в ответе пресс-службы.

По данным ведомства, Агентство восстановления передает подрядчикам информацию, которая не соответствует действительности, обвиняя в задержках Кабмин и Минфин.

"Минфин привлекает средства от международных партнеров путем больших усилий. Поэтому в этом процессе необходимо соблюдать процедуры, которые Агентство называет "бюрократическими препятствиями", - добавили в пресс-службе.

Несмотря на то, что Агентство восстановления не использует первый транш в размере 150 млн евро от ЕС, Министерство финансов продолжает привлечение ресурсов для нужд восстановления.

В частности, в мае 2024 года направило в Представительство ЕС в Украине запрос на выделение второго транша в размере 100 млн евро, которые должны быть направлены на восстановление (80 млн евро), а также поддержку аграриев (20 млн евро).

По результатам рассмотрения запроса Минфина, Представительство ЕС в Украине выразило обеспокоенность относительно неиспользования Агентством восстановления первого транша в размере 150 млн евро и сообщило, что второй транш будет выделен после внесения изменений в соглашение (которые сейчас нарабатываются сторонами) и его размер будет увеличен еще на 50 млн евро на восстановление портовой инфраструктуры, отмечает ведомство.

"С учетом указанного, на сегодня говорить о блокировании использования средств на восстановление портовой инфраструктуры некорректно, поскольку даже действующим соглашением не предусмотрен такой объем и направление поддержки", - подчеркнули в Минфине.

Напомним:

Ранее источники ЭП сообщали, что Минфин и Кабмин из-за "бюрократических преград" якобы блокируют распределение €150 миллионов от ЕС на защиту энергообъектов, что дополнительно блокирует вторую часть гранта на восстановление портовой инфраструктуры.

Экономическая правда.