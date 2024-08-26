Uber оштрафовали на 324 миллионов долларов за передачу данных водителей
Uber получил штраф от Нидерландской службы защиты данных, его сумма 324 млн долл.
Об этом сообщает Associated Press.
Голландский надзорный орган по защите данных наложил штраф в размере 290 млн евро (324 млн долл) на службу такси Uber за то, что она якобы передавала персональные данные европейских водителей в США без надлежащей защиты.
Сообщается, что Uber назвал это решение ошибочным и неоправданным и заявил, что подаст апелляцию.
Нидерландский орган по защите данных заявил, что передача данных, которая длилась более двух лет, является серьезным нарушением Общего регламента защиты данных ЕС, который требует технических и организационных мер, направленных на защиту данных пользователей.
Дело было инициировано по жалобам 170 французских водителей Uber, но штраф выписали голландские власти, поскольку европейская штаб-квартира Uber находится в Нидерландах.
Напомним:
Uber объявил о партнерстве с китайским брендом электрокаров BYD. Соглашение направлено на привлечение 100 000 новых электромобилей к платформе по всему миру.
Отчетность компании Uber в течение второго квартала превзошла ожидания, и компания спрогнозировала рост продаж.