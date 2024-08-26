Uber оштрафовали на 324 миллионов долларов за передачу данных водителей

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Uber получил штраф от Нидерландской службы защиты данных, его сумма 324 млн долл.

Об этом сообщает Associated Press.

Голландский надзорный орган по защите данных наложил штраф в размере 290 млн евро (324 млн долл) на службу такси Uber за то, что она якобы передавала персональные данные европейских водителей в США без надлежащей защиты.

Сообщается, что Uber назвал это решение ошибочным и неоправданным и заявил, что подаст апелляцию.

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Нидерландский орган по защите данных заявил, что передача данных, которая длилась более двух лет, является серьезным нарушением Общего регламента защиты данных ЕС, который требует технических и организационных мер, направленных на защиту данных пользователей.

Дело было инициировано по жалобам 170 французских водителей Uber, но штраф выписали голландские власти, поскольку европейская штаб-квартира Uber находится в Нидерландах.

Напомним:

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Uber объявил о партнерстве с китайским брендом электрокаров BYD. Соглашение направлено на привлечение 100 000 новых электромобилей к платформе по всему миру.

Отчетность компании Uber в течение второго квартала превзошла ожидания, и компания спрогнозировала рост продаж.