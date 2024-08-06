Акції Uber зросли, а прибуток компанії перевищив очікування
Звітність компанії протягом другого кварталу перевершили очікування, і компанія спрогнозувала зростання продажів.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Акції Uber зросли у вівторок після того, як компанія повідомила, що повернулася до прибутковості завдяки стабільному зростанню своїх бізнесів з поїздок і доставки їжі в минулому кварталі.
Зазначається, що цу сигналізуює про те, що компанія продовжує дотримуватися дисципліни щодо витрат, навіть незважаючи на те, що попит відновився після пандемії.
За три місяці до червня компанія отримала вищий, ніж очікувалося, прибуток у розмірі 1,02 млрд дол, що включає в себе 333 млн дол від інвестицій в акціонерний капітал, а також дохід від операційної діяльності.
Аналітики очікували, що прибуток компанії складе 654 млн дол.
Акції Uber піднялися майже на 5% незабаром після відкриття біржі.
Минулого року Uber отримав свій перший річний прибуток як публічна компанія, і ця подія ознаменувала кінець епохи, коли компанії витрачали великі кошти і зазнавали значних збитків, намагаючись завоювати частку ринку.
Але за перші три місяці цього року компанія скотилася до збитків, оскільки втрати від інвестицій в акціонерний капітал і судових розглядів вплинули на її фінансовий результат, хоча основна діяльність залишалася прибутковою.
Загальний обсяг замовлень Uber виріс у другому кварталі на 19% в річному обчисленні до 39,95 млрд дол, що трохи перевищило очікування аналітиків. Кількість замовлень на поїздки зросла на 23%, а замовлень на доставку - на 16%.
Дохід, або частка Uber від цих замовлень, збільшився на 16% до 10,7 млрд дол, що також трохи перевищило очікування.
Нагадаємо:
Угода між Uber і BYD спрямована на залучення 100 000 нових електромобілів до платформи по всьому світу.