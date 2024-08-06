Акції Uber зросли, а прибуток компанії перевищив очікування

Звітність компанії протягом другого кварталу перевершили очікування, і компанія спрогнозувала зростання продажів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Акції Uber зросли у вівторок після того, як компанія повідомила, що повернулася до прибутковості завдяки стабільному зростанню своїх бізнесів з поїздок і доставки їжі в минулому кварталі.

Зазначається, що цу сигналізуює про те, що компанія продовжує дотримуватися дисципліни щодо витрат, навіть незважаючи на те, що попит відновився після пандемії.

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За три місяці до червня компанія отримала вищий, ніж очікувалося, прибуток у розмірі 1,02 млрд дол, що включає в себе 333 млн дол від інвестицій в акціонерний капітал, а також дохід від операційної діяльності.

Аналітики очікували, що прибуток компанії складе 654 млн дол.

Акції Uber піднялися майже на 5% незабаром після відкриття біржі.

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Минулого року Uber отримав свій перший річний прибуток як публічна компанія, і ця подія ознаменувала кінець епохи, коли компанії витрачали великі кошти і зазнавали значних збитків, намагаючись завоювати частку ринку.

Але за перші три місяці цього року компанія скотилася до збитків, оскільки втрати від інвестицій в акціонерний капітал і судових розглядів вплинули на її фінансовий результат, хоча основна діяльність залишалася прибутковою.

Загальний обсяг замовлень Uber виріс у другому кварталі на 19% в річному обчисленні до 39,95 млрд дол, що трохи перевищило очікування аналітиків. Кількість замовлень на поїздки зросла на 23%, а замовлень на доставку - на 16%.

Дохід, або частка Uber від цих замовлень, збільшився на 16% до 10,7 млрд дол, що також трохи перевищило очікування.

Нагадаємо:

Угода між Uber і BYD спрямована на залучення 100 000 нових електромобілів до платформи по всьому світу.