Фонд госимущества выставит на аукцион новый пул лотов со стартовой ценой 1 гривна

Фонд госимущества объявил вторую серию аукционов по приватизации объектов со стартовой ценой 1 гривна в 3-х областях Украины.

Об этом сообщает председатель Фонда Виталий Коваль.

На этот раз на торги будут выставлены четыре объекта в Закарпатской, Черкасской и Львовской областях.

Первый лот - гараж площадью 72,6 кв.м в пгт Великий Березный Закарпатской области.

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Второй лот - автомобиль VOLKSWAGEN PHAETON 2004 года выпуска в г. Черкассы.

Третий лот - нежилое здание площадью 168,1 кв.м в с. Майдан Львовской области. Одноэтажное сооружение с мансардой построено в 1980 году.

Четвертый лот - группа инвентарных объектов в г. Хуст Закарпатской области. Комплекс включает гаражи, котельную, сторожку и ограждение общей площадью 164,3 кв.м.

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Как говорится в сообщении, аукционы появятся в системе "Прозорро.Продажи" в сентябре 2024 года. Для участия в торгах необходимо оплатить регистрационный взнос в размере 1420 грн.

В Фонде также напомнили, что стартовая цена в 1 гривну установлена в соответствии с действующим законодательством на период военного положения. Этот механизм применяется для активов, балансовая стоимость которых отсутствует или равна нулю, что позволяет эффективно осуществлять приватизацию в текущих условиях.

Напомним:

Фонд государственного имущества Украины выставил первые четыре объекта недвижимости в Одесской и Житомирской областях со стартовой ценой в 1 гривну.