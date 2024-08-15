ФДМУ вперше хоче приватизувати нерухомість за 1 гривню: Коваль розповів де і чому

Фонд державного майна України виставив перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 гривню.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

За його даними, вони включають адміністративні будівлі та нежитлові приміщення різного призначення.

Перший об'єкт – нежила будівля площею 25,8 кв.м в Одесі. Це колишній приймальний радіоцентр для управління повітряним рухом, побудований у 1975 році. Будівля потребує поточного ремонту.

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Другий – адміністративна будівля загальною площею 281,5 кв.м у місті Рені Одеської області. До складу входять одноповерхова будівля, гараж, сарай, вбиральня та огорожа. Будівля 1960 року побудови має всі необхідні комунікації.

Третій – двоповерхова адміністративна будівля площею 492 кв.м у місті Балта Одеської області. Комплекс 1968 року побудови включає котельню, убиральні, сарай та гараж.

Четвертий – нежитлове приміщення (контора) площею 50,5 кв.м в місті Олевськ Житомирської області. Будівля має цегляні стіни, обшиті сайдингом, та всі необхідні комунікації.

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"Стартова ціна кожного об'єкта – 1 гривня. Це встановлений законом на період воєнного стану механізм визначення стартової вартості об'єктів, балансова вартість яких відсутня або дорівнює нулю.

Ця символічна ціна дозволяє ефективно розпочати процес приватизації в поточних умовах. Для участі в аукціоні необхідно також сплатити реєстраційний внесок у розмірі 1420 грн. Аукціони відбудуться у вересні", - розповів Коваль.