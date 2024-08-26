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В Украине растут долги предприятий по зарплате: где больше всего

Понедельник, 26 августа 2024, 13:18 - Виктор Волокита
 

Более 34 тыс. долгов по зарплате было зарегистрировано по состоянию на начало августа 2024 года. В этом году долги предприятий по зарплате уже на 7,1% больше, чем за весь прошлый год. 

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот. 

Согласно сообщению, своим работникам задолжали 1 872 компании.

Больше всего таких работодателей оказалось на:

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- Сумской области - 5,6 тыс. производств. 

- Киев - 3,4 тыс.

- Днепропетровщина - 2,2 тыс долгов.

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На различные дочерние предприятия Облавтодора в целом приходится 9,7% от общего количества долгов по зарплатам. 

Больше пока задолжали своим работникам только в Сумском машиностроительном научно-производственном объединении - 11,8% от общего количества долгов. 

Напомним:

За первые полгода в Украине открылось более 18 000 новых компаний. Из новых компаний 69,5% или около 12 тыс. - это общества с ограниченной ответственностью. 

Экономическая правда 

зарплата долг
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