В Украине растут долги предприятий по зарплате: где больше всего
Более 34 тыс. долгов по зарплате было зарегистрировано по состоянию на начало августа 2024 года. В этом году долги предприятий по зарплате уже на 7,1% больше, чем за весь прошлый год.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
Согласно сообщению, своим работникам задолжали 1 872 компании.
Больше всего таких работодателей оказалось на:
- Сумской области - 5,6 тыс. производств.
- Киев - 3,4 тыс.
- Днепропетровщина - 2,2 тыс долгов.
На различные дочерние предприятия Облавтодора в целом приходится 9,7% от общего количества долгов по зарплатам.
Больше пока задолжали своим работникам только в Сумском машиностроительном научно-производственном объединении - 11,8% от общего количества долгов.
Напомним:
За первые полгода в Украине открылось более 18 000 новых компаний. Из новых компаний 69,5% или около 12 тыс. - это общества с ограниченной ответственностью.
Экономическая правда