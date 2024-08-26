Украинцы в этом году потратили 67 млрд на новые авто: на какие марки наибольший спрос

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С начала года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 67,4 млрд грн. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Согласно сообщению, около половины этой суммы было потрачено на авто всего пяти марок.

Больше всего денег получили дилеры автомобилей марки TOYOTA - 10,4 млрд. грн.

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За новенькие BMW украинцы заплатили более 8,6 млрд грн. и это второй результат.

На третьем месте VOLKSWAGEN- более 4,9 млрд грн.

MERCEDES-BENZ собрал около 4,9 млрд грн - четвертое место.

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Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга RENAULT, в кармане этой французской марки 3,6 млрд. грн.

А в ТОП-10 марок, на новые авто которых украинцы тратили средства в этом году, также попали: LEXUS, AUDI, LAND ROVER, SKODA, PORSCHE.

Напомним:

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 56% больше, чем в прошлом году.