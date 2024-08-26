УЗ сообщила о попадании в железнодорожную инфраструктуру

В результате масштабной российской атаки есть попадание в объект железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, повреждена контактная сеть и здания, ранен помощник машиниста. Он госпитализирован, угрозы жизни нет.

Кроме того, все рейсы, временно остановившиеся в связи с обесточениями после масштабной вражеской атаки, уже подхвачены резервными тепловозами и продолжают движение.

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Некоторые вокзалы, которые также были обесточены из-за отключения в городских сетях, уже переведены на резервные генераторы и используются как пункты несокрушимости для горожан.

Пригородные электропоезда в некоторых регионах едут с задержками, а ситуация с City Express в Киеве и Днепре неизменная – движение по графику", – рассказали в компании.

Напомним:

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"Укрзализныця" вывела резервные тепловозы для обеспечения движения поездов дальнего сообщения, пригородное движение электропоездов осуществляется с задержками.