УЗ сообщила о попадании в железнодорожную инфраструктуру
В результате масштабной российской атаки есть попадание в объект железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Согласно сообщению, повреждена контактная сеть и здания, ранен помощник машиниста. Он госпитализирован, угрозы жизни нет.
Кроме того, все рейсы, временно остановившиеся в связи с обесточениями после масштабной вражеской атаки, уже подхвачены резервными тепловозами и продолжают движение.
Некоторые вокзалы, которые также были обесточены из-за отключения в городских сетях, уже переведены на резервные генераторы и используются как пункты несокрушимости для горожан.
Пригородные электропоезда в некоторых регионах едут с задержками, а ситуация с City Express в Киеве и Днепре неизменная – движение по графику", – рассказали в компании.
Напомним:
"Укрзализныця" вывела резервные тепловозы для обеспечения движения поездов дальнего сообщения, пригородное движение электропоездов осуществляется с задержками.