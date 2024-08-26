"Укрзалізниця" вивела резервні тепловози, приміські електрички затримуються

"Укрзалізниця" вивела резервні тепловози для забезпечення руху поїздів далекого сполучення, приміський рух електропоїздів здійснюється із затримками.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"У зв'язку з масштабною атакою ворога маємо декілька знеструмлень у різних регіонах. Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух", – йдеться у повідомленні.

В УЗ також уточнили, що приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях. Водночас City Express у Києві та Дніпрі курсують за графіком.

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Усі відхилення від графіку можна подивитися на порталі "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

Внаслідок масованих російських обстрілів 26 серпня "Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

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Через відключення світла у Києві та Житомирі виникли проблеми з водопостачанням.