Российские НПЗ в августе рекордно нарастили экспорт мазута - росСМИ

Российские нефтеперерабатывающие заводы в августе нарастили экспорт мазута до рекордного за год уровня.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

За первые 23 дня месяца Россия экспортировала 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) - на 200 тысяч тонн выше июльских значений (около 900 тысяч б/с).

Как пишет издание, около половины поставок пришлось на балтийский порт Усть-Луга.

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"Коммерсант" отметил, что крупнейшими импортерами российского мазута стали Китай, Индия и Саудовская Аравия.

"Рост экспорта мазута наблюдается на фоне нынешней рекордной загрузки НПЗ после снижения переработки в начале года на фоне атак украинских беспилотников. В частности, переработка увеличилась на Новошахтинском и Туапсинском НПЗ, которые пострадали от атак дронов.

Напомним:

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Пекин призвал США "прекратить неправомерные действия" после того, как китайские компании были включены в список санкций, направленных против цепей поставок, питающих Россию, и подрывающих ее экономику в условиях военного времени.