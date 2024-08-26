В Черном море загорелись все "вышки Бойко" - СМИ

Крымский ветер

В Черном море загорелись так называемые "вышки Бойко" - буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма.

Об этом сообщает мониторинговая группа Telegram-каналу "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Отмечается, что три буровые платформы к востоку от острова Змеиный якобы подверглись нападению.

"По состоянию на 24 августа, средняя платформа горит, а с 3-й платформы идет столб дыма", - говорится в сообщении.

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В сентябре 2023 года Украина вернула под контроль оккупированные в 2014 году "вышки Бойко".

Россия оккупировала их в 2014 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.

В конце августа 2023 года британская разведка сообщала, что между украинскими и российскими морскими и воздушными силами идут бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой.

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Экономическая правда.