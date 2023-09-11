Україна повернула під контроль "вишки Бойка" поблизу узбережжя Криму - ГУР

Україна повернула під контроль окуповані в 2014 році "вишки Бойка".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Унікальну операцію зі встановлення контролю над "вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш"", - йдеться в повідомленні.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30.

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Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

Нагадуємо:

"Вишки Бойка" — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.

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Росія окупувала їх у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики й для розміщення засобів РЛС.

Наприкінці серпня британська розвідка повідомляла, що між українськими й російськими морськими та повітряними силами йдуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою – так звані "вишки Бойка".