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Китай продолжает выступать против санкций в отношении РФ

Воскресенье, 25 августа 2024, 18:16 - Владимир Туник-Фриз

Пекин призвал США "прекратить неправомерные действия" после того, как китайские компании были включены в список санкций, направленных против цепей поставок, питающих Россию, и подрывающих ее экономику в условиях военного времени.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китай пообещал "принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - говорится в воскресном заявлении Министерства торговли КНР.

В пятницу 23 августа Министерство финансов США опубликовало список новых субъектов, попавших под санкции, в который вошли российские граждане и компании, зарегистрированные в Гонконге и материковом Китае. В заявлении министерства говорится, что санкции будут направлены на тех, кто предоставляет продукты и услуги, позволяющие России поддерживать военные действия против Украины и уклоняться от санкций.

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Новые американские санкции также направлены против судов, перевозящих сжиженный природный газ, связанных с Россией, в том числе танкеров, которые, как полагают, загружались на проекте "Арктик СПГ-2", против которого США уже ввели санкции.

Ранее в этом году президент Китая Си Цзиньпин предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, что США не должны нацеливаться на Китай или выступать против него

Экономическая правда

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Китай США санкции Россия
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