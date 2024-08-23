США запровадили новий пакет санкції проти Росії: кого торкнеться

США запровадили черговий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 400 фізичних осіб і компаній.

Про це повідомляє управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Зазначається, що нові обмеження зачіпають, зокрема, енергетичну, металургійну та гірничодобувну галузі.

Під санкції потрапили: ТОВ "Екропромстрой", дочірня компанія "Новатек", якій передано 40% ТОВ "Арктик СПГ-2"; ТОВ "Межрегионстрой", яка будує обʼєкти для проєкту "Восток Ойл" від "Роснефть"; ПАТ "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЕК), відповідальна за проєкт "СПГ Якутия".

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Повідомляється, що санкції також накладаються на найбільших експортерів вугілля з Росії: "СДС Уголь", "УК Мечел-Майнинг", АТ "Стройсервис", та дві дочірні компанії "Росатома".

До санкційних списків внесено російські інститути військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, а також компанії, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Під санкції потрапили посередники з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які здійснювали поставки мікроелектроніки в Росію в обхід санкцій.

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Санкції поширюються на мережі субʼєктів, залучених до забезпечення російського ВПК, включаючи учасників схеми постачання західними компонентами для виробника винищувачів "Су".

США також посилюють контроль за експортом до РФ та Білорусі та обмежують доступ компаній цих країн до програмного забезпечення для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК).

До списку компаній, які підпадають під суворі вимоги ліцензування експорту, додано 131 компанію з РФ, Китаю, Ірану, Туреччини, ОАЕ, Казахстану та інших країн, підозрюваних у порушенні санкцій.

Економічна правда.