Города в Крыму частично остались без света
Воскресенье, 25 августа 2024, 17:30 -
Город Керчь и Армянск на Крымском полуострове частично остались без электроэнергии в результате аварии, которая произошла 25 августа, кроме этого, аварийные отключения вводили в Симферополе.
Об этом сообщает оккупационное предприятие "Крымэнерго", сообщает Радио Свобода.
Как отмечают, авария произошла днем 25 августа. Ранее уже сообщали об аварийных отключениях в других городах Крыма. Глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов отмечал, что они связаны с невысокой температурой на полуострове.
Вернуть электроэнергию обещают до 18:30 25 августа.
Реклама:
Напомним:
За сутки с 24 на 25 августа отключалась высоковольтная линия электропередач, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы.
Экономическая правда
Реклама:
Реклама: