Города в Крыму частично остались без света

Город Керчь и Армянск на Крымском полуострове частично остались без электроэнергии в результате аварии, которая произошла 25 августа, кроме этого, аварийные отключения вводили в Симферополе.

Об этом сообщает оккупационное предприятие "Крымэнерго", сообщает Радио Свобода.

Как отмечают, авария произошла днем 25 августа. Ранее уже сообщали об аварийных отключениях в других городах Крыма. Глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов отмечал, что они связаны с невысокой температурой на полуострове.

Вернуть электроэнергию обещают до 18:30 25 августа.

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Напомним:

За сутки с 24 на 25 августа отключалась высоковольтная линия электропередач, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы.

Экономическая правда

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