За добу вимикалась високовольтна лінія, що зʼєднує Україну та Молдову

За добу з 24 на 25 серпня вимикалась високовольтна лінія електропередач, що зʼєднує енергосистеми України та Молдови.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Південний регіон: за минулу добу відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, на Харківщині через бойові дії знеструмлювалась підстанція та підʼєднанні до неї споживачі, а у Донецькій області відключалась повітряна лінія.

Реклама:

Минулої доби енергетики відновили живлення для 7 220 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 524 населених пункти.

Нагадаємо:

Реклама:

Внаслідок російського обстрілу з 23 на 24 серпня пошкодження зазнала територія енергетичного обʼєкта у центральній частині країни.

Економічна правда