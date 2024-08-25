Украина заинтересована увеличить товарооборот с Индией в 3-5 раз

Президент Владимир Зеленский отметил, что он хотел бы увеличить товарооборот Индии с Украиной в 4-5 раз, но отметил, что это будет не рост, а возвращение к "лучшим временам".

Об этом Зеленский сказал в интервью индийским СМИ.

"Я очень заинтересован в 3-5 раз увеличить товарооборот (с Индией - ЭП). Это не так много, если честно, это вернуться к лучшим нашим временам. Мы можем и хотим это сделать и будем открыты к этому вопросу", - заявил президент.

Зеленский также отметил, что не успел обсудить с премьер-министром Индии Нарендрой Моди все насущные вопросы. Обсуждать экономический сектор планируют переговорные команды.

Реклама:

Напомним:

Открытость российского экспорта в Индию создает возможности для экономики и армии РФ и в случае остановки импорта российских энергоресурсов, Путин встретится с большими проблемами.

Премьер Индии Нарендра Моди рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, как месяц назад он встречался с главой Кремля Владимиром Путиным и пытался убедить его прекратить войну.

Реклама:

Экономическая правда