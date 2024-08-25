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Якщо Індія припинить купувати нафту у Росії, Путін зустрінеться з проблемами - Зеленський

Неділя, 25 серпня 2024, 16:14 - Володимир Тунік-Фриз

Відкритість російського експорту до Індії створює можливості для економіки та армії РФ і у разі зупинки імпорту російських енергоресурсів, Путін зустрінеться з великими проблемами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час інтервʼю індійським ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

"У вас (Індії - ЕП) є вплив на російську економіку сьогодні. У вас він є, це правда, тому що багато експортних можливостей для Росії зараз закриті, але Індія відкрита. Ми говорили про це з паном прем'єр-міністром, і, звичайно, сьогодні це (експорт - ЕП) допомагає російській армії", - сказав Зеленський.

Зеленський додав, що продаж енергоресурсів до Індії дозволяє Росії отримувати мільярди доларів.

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"Якщо ви зупините імпорт нафти, Путін тоді постане перед величезними викликами", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо:

Прем'єр Індії Нарендра Моді розповів президенту України Володимиру Зеленському, як місяць тому він зустрічався з очільником Кремля Володимиром Путіним і намагався переконати його припинити війну.

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Економічна правда

Індія економіка Росія
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