За сутки отключалась высоковольтная линия, соединяющая Украину и Молдову
За сутки с 24 на 25 августа отключалась высоковольтная линия электропередач, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
"Южный регион: за минувшие сутки отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в Харьковской области из-за боевых действий обесточивалась подстанция и подключенные к ней потребители, а в Донецкой области отключалась воздушная линия.
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 7 220 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.
Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 524 населенных пункта.
Напомним:
В результате российского обстрела с 23 на 24 августа повреждения получила территория энергетического объекта в центральной части страны.
Экономическая правда