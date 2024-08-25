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За сутки отключалась высоковольтная линия, соединяющая Украину и Молдову

Воскресенье, 25 августа 2024, 11:56 - Владимир Туник-Фриз

За сутки с 24 на 25 августа отключалась высоковольтная линия электропередач, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Южный регион: за минувшие сутки отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Харьковской области из-за боевых действий обесточивалась подстанция и подключенные к ней потребители, а в Донецкой области отключалась воздушная линия.

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За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 7 220 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений. 

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 524 населенных пункта.

Напомним:

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В результате российского обстрела с 23 на 24 августа повреждения получила территория энергетического объекта в центральной части страны.

Экономическая правда

электроэнергия энергетика
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