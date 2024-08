Связанный с российскими олигархами Авеном и Мошковичем фонд помог Маску купить Twitter

Инвестиционный фонд 8VC, в котором работают сыновья российского олигарха Петра Авена и бывшего члена Совета Федерации РФ Вадима Мошковича, входит в число компаний, которые финансировали покупку Илоном Маском соцсети Twitter.

Об этом говорится в документе Окружного суда Северного округа Калифорнии, опубликованном The Washingon Post.

В 2022 году Илон Маск купил Twitter за более чем 44 млрд долл, в чем ему помогли банки, финансовые учреждения и фонды. В 2024 году суд США обязал Маска обнародовать список инвесторов в покупку соцсети. Согласно документу одним из 100 крупнейших инвесторов в покупке X (ранее - Twitter) является венчурный фонд 8VC.

По информации Forbes, в этом фонде работают сыновья российских олигархов Вадима Мошковича и Петра Авена.

Джек Мошкович, который с 2024 года имеет вид на постоянное жительство в США, присоединился к фонду в 2018 году. Батко Мошковича российский олигарх в аграрном секторе. Он основал одну из крупнейших агрокомпаний РФ - "Русагро".

С 2006 по 2014 год Мошкович был членом верхней палаты российского парламента - Совета Федерации. Кроме того, Вадим Мошкович в марте 2022 года попал под санкции ЕС в связи с войной в Украине.

Сын российского олигарха, президента "Альфа-Групп" Петра Авена, Денис, по информации Forbes, работает в фонде с 2022 года, уже после того, как его отец начал попадать в санкционные списки стран Запада.

По словам основателя 8VC Джо Лонсдейла, Денис Авен и Джек Мошкович близкие друзья и последний привел Авена в фонд.

Джо Лонсдейл комментируя работу Авена и Мошковича в 8VC отмечает, что они профессионалы в своем деле и не связаны с бизнесом родителей в России.

