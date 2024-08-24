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Уровень долга США и ЕС является "бомбой замедленного действия" - Минфин Швейцарии

Суббота, 24 августа 2024, 16:00 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty Images

Уровень долга в Соединенных Штатах и Европе представляет риск для международной финансовой стабильности и для Швейцарии.

Об этом заявила министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер в интервью швейцарскому ежедневному изданию Blick, передает Reuters.

В интервью Келлер-Суттер высоко оценила "дисциплинированные" финансы Швейцарии, которые, по ее словам, позволили стране справиться с экономическими вызовами, вызванными пандемией COVID-19 и вторжением России в Украину.

"В противоположность этому, другие страны настолько задолжали, что вряд ли способны действовать дальше. Это бомба замедленного действия. Мини-крах на фондовых рынках в начале августа был предупредительным выстрелом. 

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Это было выражением страха инвесторов перед рецессией. Уровень долга в США и Европе является риском для международной финансовой стабильности и риском для Швейцарии", - добавила она.

Напомним:

В Швейцарии открыли 56 производств по нарушениям санкций против РФ, а по 15 из них были назначены штрафы.

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Экономическая правда

Швейцария финансы фондовый рынок мир
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