Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе

Правительства Украины и Индии подписали Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что цель подписанного Соглашения - расширить взаимовыгодное сотрудничество, создать благоприятные условия для рыночных отношений и повысить национальную продовольственную безопасность стран, уточняют в министерстве.

Соглашение было подписано при участии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Индии Нарендры Моди, который находится с визитом в Киеве.

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Соглашение предусматривает сотрудничество в таких областях:

Обмен информацией о законах, стандартах и образцах продукции, представляющих взаимный интерес.

Обмен информацией между соответствующими научно-исследовательскими институтами в области сельского хозяйства и пищевой промышленности по научно-практической деятельности (ярмарки, выставки, конференции, симпозиумы и т.д.).

Проведение совместных научных исследований генетики, селекции, биотехнологии, защиты растений, сохранения продуктивности почв, механизации, водных ресурсов и т.д., и взаимного применения научных результатов.

Обмен опытом в области животноводства на основе современных научных исследований и технологий с целью увеличения высокопродуктивных молочных пород крупного рогатого скота и обмена генетическими ресурсами.

Обмен опытом в сфере растениеводства, в частности, зерновых и зернобобовых культур (технологии выращивания, управления исследованиями, хранения, переработки и сбыт).

Обмен опытом в сфере семеноводства на основе современных технологий; обмен информацией о сертификации семенного материала в соответствии с законодательством Сторон.

Сотрудничество в сфере экспертизы сортов растений и защиты прав на сорта растений обмен образцов семян на выгодных условиях, в том числе по принципу давай и бери.

Изучение эффективности и возможности реализации различных видов орошения, включая микроорошения, содержащий капельное орошение.

Проведение научных исследований по эффективному использованию различных удобрений для их дальнейшей регистрации.

Сотрудничество в сфере торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Содействие созданию совместных предприятий и обмену информацией о развитии рынков сбыта продовольственных товаров.

Обмен информацией и методологией эффективного использования пищевых и упаковочных технологий.

Сотрудничество в области сельскохозяйственных исследований и безопасности пищевых продуктов и их стандартов.

Сотрудничество в аквакультуре и рыбном хозяйстве, в частности обмен опытом в сфере технологий аквакультуры рыб и беспозвоночных, управление национальным фондом рыбохозяйственных водных объектов Украины и Индии и их рациональное использование для целей аквакультуры и тому подобное.

Сообщается, что соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение пяти лет.

Напомним:

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Индия и международная экономика в целом заинтересованы в сохранении цен на нефть разумными и стабильными.