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Глава МЗС Індії повідомив, в збереженні яких цін на нафту зацікавлена його країна

П'ятниця, 23 серпня 2024, 18:26 - Віктор Волокіта

Індія і міжнародна економіка загалом зацікавлені в збереженні цін на нафту розумними та стабільними.

Про це зазначив міністр закордонних справ країни Субраманьям Джайшанкар, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми пояснили українській стороні, яким є сценарій розвитку енергетичного ринку. Той факт, що сьогодні багато виробників енергоносіїв перебувають під санкціями, робить ринок потенційно дуже жорстким", - сказав глава МЗС Індії на брифінгу за підсумками переговорів у Києві.

Агентство зазначило, що питання торгівлі енергоресурсами Індії та Росії порушували під час переговорів прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді та президента України Володимира Зеленського в Києві в п'ятницю.

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Нагадаємо:

Нинішній візит Моді до Києва є першим візитом прем'єра Індії до України з моменту здобуття останньою незалежності в 1991 році.

Індія обігнала Китай як найбільшого імпортера російської нафти в липні, оскільки китайські нафтопереробники стали купувати менше сировини через зниження прибутку від виробництва палива.

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