Глава МИД Индии сообщил, в сохранении каких цен на нефть заинтересована его страна

Индия и международная экономика в целом заинтересованы в сохранении цен на нефть разумными и стабильными.

Об этом отметил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы объяснили украинской стороне, каков сценарий развития энергетического рынка. Тот факт, что сегодня многие производители энергоносителей находятся под санкциями, делает рынок потенциально очень жестким", - сказал глава МИД Индии на брифинге по итогам переговоров в Киеве.

Агентство отметило, что вопрос торговли энергоресурсами Индии и России поднимался во время переговоров премьер-министра Индии Нарендра Моди и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве в пятницу.

Реклама:

Напомним:

Нынешний визит Моди в Киев является первым визитом премьера Индии в Украину с момента обретения последней независимости в 1991 году.

Индия обогнала Китай как крупнейшего импортера российской нефти в июле, поскольку китайские нефтепереработчики стали покупать меньше сырья из-за снижения прибыли от производства топлива.

Реклама: